Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

Ужесточение условий выдачи виз трудовым мигрантам поддерживают 59% россиян, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Негативно отнеслись к идее, выдвинутой заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, 15% респондентов, а каждый четвертый (26%) затруднился с ее оценкой.

Медведев в начале августа предложил давать иностранному гражданину право на въезд в Россию только в том случае, если от работодателя получены подтверждения его трудоустройства. Он указал на случаи нарушения общественного порядка в ряде регионов со стороны рабочих-мигрантов и назвал это "поводом призадуматься".