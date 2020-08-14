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11:03   14 Августа 2020
Общество

Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

Ужесточение условий выдачи виз трудовым мигрантам поддерживают 59% россиян, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Негативно отнеслись к идее, выдвинутой заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, 15% респондентов, а каждый четвертый (26%) затруднился с ее оценкой.

Медведев в начале августа предложил давать иностранному гражданину право на въезд в Россию только в том случае, если от работодателя получены подтверждения его трудоустройства. Он указал на случаи нарушения общественного порядка в ряде регионов со стороны рабочих-мигрантов и назвал это "поводом призадуматься".

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Автор: Кристина Мокроусова
#опрос #медведев #мигранты #рабочие визы #выдача виз

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