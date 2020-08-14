Коронавирус нарушил программу безвизовых обменов между РФ и Японией

Японское правительство приостановило действие программы безвизового обмена с РФ. Ограничение действует до конца 2020 года и связано с пандемией COVID-19. О решении Токио рассказали местные СМИ.

Речь идет о поездках из ряда префектур Японии на Южные Курилы. Ожидалось, что в текущем году состоятся около девяти таких обменов, пишет ТАСС. Ранее Токио уже откладывал начало соответствующего сезона из-за коронавируса.

Российско-японская программа существует с 1992 года и согласуется ежегодно. Поездки проводятся в течение мая-октября.