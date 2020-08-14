Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

 Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса
"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

 Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона

Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона
Новым послом России в Ливане стал Александр Рудаков

Новым послом России в Ливане стал Александр Рудаков

 Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу

Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу
Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

Больше половины россиян хотят усложнить выдачу рабочих виз мигрантам

 Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса
"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

"Газпром" ответил на запрос Польши по СП-2 в рамках антимонопольного дела

 Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона

Тернополь "пошел в бунт" против Киева из-за игорного закона
Новым послом России в Ливане стал Александр Рудаков

Новым послом России в Ливане стал Александр Рудаков

 Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу

Проплаченные аккаунты не попали под программу Twitter о запрете на рекламу
11:02   14 Августа 2020
Политика

Коронавирус нарушил программу безвизовых обменов между РФ и Японией

Коронавирус нарушил программу безвизовых обменов между РФ и Японией

Японское правительство приостановило действие программы безвизового обмена с РФ. Ограничение действует до конца 2020 года и связано с пандемией COVID-19. О решении Токио рассказали местные СМИ.

Речь идет о поездках из ряда префектур Японии на Южные Курилы. Ожидалось, что в текущем году состоятся около девяти таких обменов, пишет ТАСС. Ранее Токио уже откладывал начало соответствующего сезона из-за коронавируса.

Российско-японская программа существует с 1992 года и согласуется ежегодно. Поездки проводятся в течение мая-октября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #япония #коронавирус #безвизовый обмен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...