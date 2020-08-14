Эпидемиолог усомнился в пользе лучевой терапии для тяжелых больных COVID-19

Об эффективности методики лечения коронавируса при помощи лучевой терапии следует судить по результатам контрольных испытаний. Такое мнение «Политике Сегодня» высказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Василий Власов.

«Я впервые слышу о такой методике. Она взывает не удивление, а любопытство. Хотелось бы поскорее услышать о контролируемых экспериментах, чтобы узнать, действительно ли эта методика помогает. Объяснение методики – дело вторичное, они не имеют никакого смысла, пока мы не увидим реальные результаты», — говорит эксперт.

Ранее ученые из США и Канады допустили, что коронавирус можно лечить с помощью лучевой терапии (радиотерапии). Специалисты канадского Онкологического центра Джека Ади выяснили, что низкие дозы радиации могут лечить пневмонию, которая является частым последствием COVID-19. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии еще 6 апреля.

Научная группа Института рака Университета Эмори (США) опробовала экспериментальную методику на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией, в результате облученные больные выздоровели в четыре раза быстрее, а время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней против 20. При этом побочных эффектов авторы не выявили.

По мнению Власова, облучение в малых дозах не повлияет на здоровье заразившихся COVID-19.

«Проводить такие исследования можно только на людях, поскольку никакие другие модели нам недоступны. Я предполагаю, что облучение не проводится в больших дозах, поэтому для тяжелых больных этот вред может считаться не очень значительным. Подчеркиваю, пока не проведены контрольные испытания, которые только могут показать размер эффекта, говорить не о чем», — резюмировал собеседник издания.

Китайские власти заявили, что уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Общее число случаев заражения, по данным организации, достигло 20 439 814. Всего умерли 744 385 зараженных.

За последние сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло более чем на 276 тысяч, умерли еще свыше 6,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России, по данным оперштаба, за последние сутки подтвердили 5 065 случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.