Государственный департамент США получил ноту протеста от 24 стран Евросоюза (ЕС). Союзники по Североатлантическому альянсу требуют от Вашингтона отмены санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Европейские государства выразили позицию, что ограничения со стороны США нарушают международное право, сообщает немецкое издание Welt.

«Мы очень обеспокоены растущим применением санкций Соединенными Штатами против европейских компаний и интересов. Европейский Союз считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права», — говорится в тексте ноты.

Содержание протестного обращения повторяет слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля 2020 года. Тогда испанский политик заявил, что политика европейских стран должна выстраиваться и определяться именно в ЕС, а не путем вмешательства третьих государств.

Боррель обратил внимание, что Вашингтон «попирает ногами» справедливую и свободную конкуренцию, накладывая санкции ради удовлетворения собственных экономических интересов. Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов согласился, что требования союзников по НАТО американские власти ставят на второе место после собственной выгоды.

Какие именно страны подписались под нотой протеста в отношении США, Welt не сообщает. Даже публичная позиция Евросоюза вряд ли заставит Белый дом отступиться от санкционной политики в отношении строительства трубопровода, уверен эксперт.

«Конечно, хорошо, что такое письмо от стран ЕС состоялось. США, несомненно, должны будут ответить на этот официальный выпад, но их стратегические задачи от этого не поменяются. Мне кажется, Вашингтон в качестве ответа укажет на то, что европейские страны якобы находятся в жесткой зависимости от России и ее ресурсов. Что-то такое наплетут», — полагает Маркелов.

Вашингтон совершенно точно не откажется от санкций против «Северного потока — 2», сказал политолог. США следуют глобалистской стратегии «всемирного превосходства» и сильной державы, в отличие от «слабой Европы». Американцы поддержат ЕС в любой другой истории, но не в плане выгоды от российского трубопровода, добавил глава «Маркелов Групп».

«США не в первый раз играют одни против всех. И они готовы играть одни. Потому что в Белом доме прекрасно понимают, что Европа не поддержит ни в борьбе с Китаем, ни в других геополитических проектах. Страны ЕС часто декларируют позицию НАТО, но в последнее время все больше и больше появляются разногласий с США по многим вопросам», — сказал политтехнолог.

Маркелов заключил, что подобные столкновения интересов в конечном итоге могут привести к серьезному разладу внутри Североатлантического альянса. «Политика Сегодня» ранее писала об этом: аналогичную позицию высказал директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин.

По его словам, в вопросе «Северного потока — 2» США понимают свое проигрышное положение, но не отступаются из-за принципиальной позиции. Европа же постепенно освобождается от контроля со стороны Вашингтона.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.

Первые санкции со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» были введены в 2019 году. Тогда ограничения официально прописали в Оборонном бюджете США на 2020 год. 15 июля госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми мерами против газопровода. Политик подчеркнул, что все компании-участники, заинтересованные в продолжении строительства СП-2 подпадут под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) от 2017 года.