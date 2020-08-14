Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

Оперштаб РФ зафиксировал 5065 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны за последние сутки. Российские медики отметили, что около 25,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за последние 24 часа в России выздоровели 6568 пациентов с COVID-19, а 114 человек скончались в результате осложнений инфекции.

По данным портала "стопкоронавирус.рф", в настоящий момент в стране выявлено около 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Среди всех носителей вируса почти 723 тысячи человек выздоровели и выписались из больниц, а 15 498 пациентов скончались после тяжелого течения болезни.