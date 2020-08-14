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10:28   14 Августа 2020
Общество

"Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву

"Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Женеву с 15 августа. Такое заявление сделали в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам, обратили особое внимание в авиакомпании. Частота рейсов будет постепенно увеличиваться в соответствии с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, передает телеканал "360".

Большинство стран мира приостановили международное авиасообщение и закрыли свои границы для иностранных путешественников в марте из-за пандемии коронавируса. Россия постепенно расширяет список стран, в которые могут отправиться граждане страны.

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Автор: Илья Романович
#аэрофлот #авиасообщение #женева

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