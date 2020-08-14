Госдума запросит сведения о двойном гражданстве депутатов в МИД, МВД и ФСБ

Продолжить проверку на предмет наличия иностранного гражданства у депутатов Госдумы поручил ее председатель Вячеслав Володин.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит соответствующие запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР. Володин ознакомился с докладом председателя комитета Василия Пискарева, а также Отари Аршбы, главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Они уже запросили у Центризбиркома данные о возможном двойном гражданстве ряда народных избранников, и там ответили, что не располагают подобными сведениями.

Наличие гражданства другого государства у депутатов и чиновников недопустимо конституцией и законом, подчеркнул Володин.