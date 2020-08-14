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"Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву
Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

 Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

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10:07   14 Августа 2020
Общество

Жители ЮАР заявили о готовности получить российскую вакцину от коронавируса

Жители ЮАР заявили о готовности получить российскую вакцину от коронавируса

Каждый четвертый житель ЮАР хотел бы получить российскую вакцину от COVID-19. Такой результат показал опрос, проведенный одним из южноафриканских новостных агентств.

Эксперты опросили население на предмет готовности получить российский препарат от коронавируса, если он появится в ЮАР. Так, 25% респондентов ответили, что готовы на это, пишет News24. В ЮАР зафиксировано более 566 тысяч случаев COVID-19. В Африке в общей сложности выявлено более одного миллиона пациентов с коронавирусом.

О регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19 заявил российский лидер Владимир Путин. Массовая вакцинация россиян начнется в конце года или в начале 2021, отмечает телеканал "360". Препарат создан на базе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #вакцина #юар

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