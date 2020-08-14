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9:45   14 Августа 2020
Армия

Санкт-Петербург и Туркменистан договорились о сотрудничестве в судостроении

Санкт-Петербург и Туркменистан договорились о сотрудничестве в судостроении

Зампредседателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков и зампредседателя госоператора морских путей и морских портов в Туркменистане Агентства "Туркмендениздерьяеллары" Аннадурд Косяев обсудили взаимное сотрудничество.

Как пишут СМИ, во время онлайн-беседы стороны договорились о взаимодействии в судостроительной сфере. В разговоре была рассмотрена возможность открытия новых логистических маршрутов между портом Туркменбаши и портами Российской Федерации на Каспии.

Кроме этого, стороны обсудили производственную кооперацию между судостроительными заводами двух стран. В результате онлайн-встречи Хлутков и Косяев договорились подписать Меморандум о сотрудничестве между АО "Объединенная судостроительная корпорация" и туркменским заводом "Балкан". После подписания документа начнется поставка судов сборки Санкт-Петербурга в Туркменистан.

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #туркменистан #судостроение

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