Санкт-Петербург и Туркменистан договорились о сотрудничестве в судостроении

Зампредседателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков и зампредседателя госоператора морских путей и морских портов в Туркменистане Агентства "Туркмендениздерьяеллары" Аннадурд Косяев обсудили взаимное сотрудничество.

Как пишут СМИ, во время онлайн-беседы стороны договорились о взаимодействии в судостроительной сфере. В разговоре была рассмотрена возможность открытия новых логистических маршрутов между портом Туркменбаши и портами Российской Федерации на Каспии.

Кроме этого, стороны обсудили производственную кооперацию между судостроительными заводами двух стран. В результате онлайн-встречи Хлутков и Косяев договорились подписать Меморандум о сотрудничестве между АО "Объединенная судостроительная корпорация" и туркменским заводом "Балкан". После подписания документа начнется поставка судов сборки Санкт-Петербурга в Туркменистан.