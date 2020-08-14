Вашингтон не принял предложение Москвы по вакцине от коронавируса

Представители Российской Федерации направляли Соединенным Штатам Америки предложение о помощи в создании вакцины от новой коронавирусной инфекции. Но Вашингтон не отреагировал на эту инициативу, пишут американские СМИ.

По информации CNN, Белый дом испытывает устойчивое недоверие к Кремлю. Именно этот фактор стал поводом для властей США отказаться от предложения, пишет ФАН. Вашингтон не готов принять российские технологии и тем более вакцины.

Российская сторона полагает, что в вопросе спасения человеческих жизней политика не должна становиться препятствием.