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 "Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву

"Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву
Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

 Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

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9:39   14 Августа 2020
Политика

Вашингтон не принял предложение Москвы по вакцине от коронавируса

Вашингтон не принял предложение Москвы по вакцине от коронавируса

Представители Российской Федерации направляли Соединенным Штатам Америки предложение о помощи в создании вакцины от новой коронавирусной инфекции. Но Вашингтон не отреагировал на эту инициативу, пишут американские СМИ.

По информации CNN, Белый дом испытывает устойчивое недоверие к Кремлю. Именно этот фактор стал поводом для властей США отказаться от предложения, пишет ФАН. Вашингтон не готов принять российские технологии и тем более вакцины.

Российская сторона полагает, что в вопросе спасения человеческих жизней политика не должна становиться препятствием.

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Автор: Яна Либерман
#помощь #россия #сша #вакцина #коронавирус

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