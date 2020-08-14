Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Дополнительные средства на стабильную работу российской системы здравоохранения будут выделены из резерва кабмина. Своевременная выплата зарплат сотрудникам будет обеспечена за счет 2,3 млрд рублей, направленных в сферу сверх прочей поддержки.

Программа поддержки сотрудников здравоохранения учитывает перевод 47,5 млрд рублей на обеспечение работоспособности больниц и поликлиник в период пандемии коронавируса. Постановлением Правительства РФ из резерва выделят еще 2,5 млрд рублей на обеспечение медиков всем необходимым для работы. За счет дополнительных средств обеспечат своевременную выплату заработных плат, сообщает ТАСС.

Коронавирус увеличил нагрузку на систему обязательного медицинского страхования, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Одной из задач властей является выравнивание дисбаланса, который образовался в сфере.