Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

 "Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву

"Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву
Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

 Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса
Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

 Госдума запросит сведения о двойном гражданстве депутатов в МИД, МВД и ФСБ

Госдума запросит сведения о двойном гражданстве депутатов в МИД, МВД и ФСБ
Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали 5065 новых случаев коронавируса

 "Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву

"Аэрофлот" с середины августа возобновляет полеты в Женеву
Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

 Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса
Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

 Госдума запросит сведения о двойном гражданстве депутатов в МИД, МВД и ФСБ

Госдума запросит сведения о двойном гражданстве депутатов в МИД, МВД и ФСБ
9:35   14 Августа 2020
Экономика

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Правительство России выделило 2,3 млрд рублей на поддержку медиков

Дополнительные средства на стабильную работу российской системы здравоохранения будут выделены из резерва кабмина. Своевременная выплата зарплат сотрудникам будет обеспечена за счет 2,3 млрд рублей, направленных в сферу сверх прочей поддержки.

Программа поддержки сотрудников здравоохранения учитывает перевод 47,5 млрд рублей на обеспечение работоспособности больниц и поликлиник в период пандемии коронавируса. Постановлением Правительства РФ из резерва выделят еще 2,5 млрд рублей на обеспечение медиков всем необходимым для работы. За счет дополнительных средств обеспечат своевременную выплату заработных плат, сообщает ТАСС.

Коронавирус увеличил нагрузку на систему обязательного медицинского страхования, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Одной из задач властей является выравнивание дисбаланса, который образовался в сфере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #здравоохранение #правительство рф #поддержка медиков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...