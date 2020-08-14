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9:16   14 Августа 2020
Общество

"Дождь" оправдывается за фейки о протестах в Белоруссии

"Дождь" оправдывается за фейки о протестах в Белоруссии

Информация о 34 погибших во время протестов в Минске является фейком. Об этом сообщили представители скандально известного телеканала "Дождь".

СМИ поясняет, что в эфир попал некий Сергей Караваев, который назвался заведующим отделения скорой помощи. Он рассказал о нескольких десятках погибших человек. Представители телеканала сообщили, что гражданин не тот, за кого себя выдает. Руководство "Дождя" принесло извинения за распространение недостоверных данных.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #дождь #фейк

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