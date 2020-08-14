Кравчук допустил использование русского языка в Донбассе

Широкое применение русского языка на территории Донбасса возможно при отсутствии нарушений украинских законов. Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По словам украинского политика, если подобная инициатива появится в Донбассе, то нужно будет обсуждать вопрос не о статусе русского языка, а его применения. Плюс ко всему, Конституция Украины предусматривает поддержку языков нацменьшинств.

Первый президент добавил, что подобная инициатива не является нарушением действующего законодательства Украины. На территории Донбасса можно будет широко применять русский язык, пишет РИА Новости.