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10:54   14 Августа 2020
Весь мир

Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

Европа планировала использовать постмайданную Украину в собственных экономических целях, поэтому запретила новым киевским властям, вставшим во главе страны в результате госпереворота, воевать с Россией из-за Крыма.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, которое он высказал в эфире украинского телеканала «Наш», европейцы не сомневались в том, что возможная война за ушедший к России полуостров закончиться для Украины жестоким поражением.

При этом поначалу Европе, принимавшей участие в переходе власти от Януковича к новой команде лидеров майдана, показалось. Что она может ждать от происходящего каких-то позитивных экономических результатов для себя.

«В том числе, я читал из текста, где речь шла о том, что вот, большая страна, 40 миллионов, это существенное расширение рынка сбыта для европейских товаров и так далее, — рассказал политолог. — И особенно не думали о том, что для того, чтобы покупали европейские товары, нужно, чтобы тут, в Украине, у людей были деньги, чтобы они могли покупать».

Теперь же, добавил Погребиснкий, руководство Евросоюза уже осознает, что погорячилось, с ожиданием «той прелести на Украине», которая должна была наступить в результате произошедших перемен.

Погребинский объяснил европейский запрет на «крымскую войну» для Украины

Напомним, весной 2014 года по результатам проведенного в Крыму всенародного референдума полуостров перешел в состав Российской Федерации, так как именно за это высказалось подавляющее большинство крымчан и севастопольцев при рекордно высокой явка на избирательные участки. В Киеве, однако, до сих пор не признают результатов прошедшего в Крыму референдума и продолжают считать полуостров украинским регионом.

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Автор: Александр Люблинский
#европа #украина #крым #политика #майдан #госпереворот #весь мир #погребинский

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