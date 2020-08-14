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8:55   14 Августа 2020
Общество

Депутат Госдумы призвал предоставить средства защиты школьникам и студентам

Депутат Госдумы призвал предоставить средства защиты школьникам и студентам

Письмо с требованием обеспечить средствами индивидуальной защиты школьников и студентов отправил в Минздрав РФ депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. 

Депутат предлагает обеспечить учеников масками на безвозмездной основе. Причиной стало то, что в России до сих пор фиксируются новые случаи заражения COVID-19.

Таким образом, по словам Власова, можно будет предотвратить распространение инфекции внутри учебных заведений. Парламентарий добавил, что ученики тесно взаимодействуют друг с другом, передает RT.

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Автор: Василий Пименов
#госдума #василий власов #Мурашко

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