Депутат Госдумы призвал предоставить средства защиты школьникам и студентам

Письмо с требованием обеспечить средствами индивидуальной защиты школьников и студентов отправил в Минздрав РФ депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Депутат предлагает обеспечить учеников масками на безвозмездной основе. Причиной стало то, что в России до сих пор фиксируются новые случаи заражения COVID-19.

Таким образом, по словам Власова, можно будет предотвратить распространение инфекции внутри учебных заведений. Парламентарий добавил, что ученики тесно взаимодействуют друг с другом, передает RT.