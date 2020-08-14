Байден призвал ввести обязательный масочный режим в США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что обязательное ношение масок может спасти 40 тысяч жизней. Его слова передает телеканал CBS.

Политик предложил обратить внимание на исследование Колумбийского университета. По его словам, в случае, если бы в разгар распространения пандемии коронавируса в США Белый дом отреагировал хотя бы на неделю раньше, то это сохранило бы 30 тысяч американских жизней, а на если на две недели — 56 тысяч. Байден выразил надежду, что действующий президент США Дональд Трамп "извлек уроки" из сложившейся ситуации, передает Lenta.ru.

Согласно данным на 14 августа, в мире насчитывается 20 млн случаев заражений COVID-19, из них 750 тысяч скончались, более 12 миллионов выздоровели. Наибольшее количество зараженных в США — 5,24 миллиона, 160 тысяч человек погибли.