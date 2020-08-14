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8:11   14 Августа 2020
Политика

Президент Литвы назвал условие для нормальных отношений с Белоруссией

Президент Литвы назвал условие для нормальных отношений с Белоруссией

Отношения между Литвой и Белоруссией могут быть нормальными при соблюдении необходимого условия. Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что речь идет о "свободных выборах".

Науседа также не исключил введение санкций против Минска. Он считает, что это может негативно отразиться на белорусском народе.

"Международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", - подчеркнул президент Литвы.

Литовский лидер ранее предложил белорусским властям созвать Национальный совет для диалога власти и общества. Он также призвал отказаться от разгона митингов и демонстраций.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #литва #лукашенко #науседа

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