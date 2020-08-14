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7:47   14 Августа 2020
Политика

Пушков счел абсурдным призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Пушков счел абсурдным призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского наказать Россию из-за протестов в Белоруссии. Данное сообщение он опубликовал в Twitter.

Пушков подчеркнул, что призыв Польши является абсурдным. По его словам, антироссийские элиты готовы во всем обвинить Россию под любым предлогом, передает ФАН. По мнению Пушкова, в Польше проживает большое количество "ненавистников" РФ. Он выразил сожаление, что некоторые члены Евросоюза готовы прислушиваться к их словам.

"Из Польши с ненавистью", — написал Пушков.

Недавно сенатор заявил, что ситуацию в Белоруссии стали использовать против России. Так Пушков отреагировал на переговоры министров иностранных дел Украины и Белоруссии, в ходе которых последний был приглашен на встречу глав МИД Польши, Незалежной и Литвы.

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Автор: Ирина Большунова
#польша #санкции #пушков

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