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 МВД Белоруссии опровергло заявления об издевательствах над протестующими

МВД Белоруссии опровергло заявления об издевательствах над протестующими
7:31   14 Августа 2020
Политика

МВД Белоруссии опровергло заявления об издевательствах над протестующими

МВД Белоруссии опровергло заявления об издевательствах над протестующими

Заявления об издевательствах со стороны правоохранительных органов над протестующими, которые были задержаны на несанкционированных демонстрациях, являются ложными. Об этом сообщил замглавы МВД Александр Барсуков.

Ночью, 14 августа, из изолятора на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных во время акций протестов демонстрантов. Некоторые из них утверждали, якобы над ними издевались и избивали представители со стороны силовых структур, передает РИА Новости.

Тогда же к изолятору приезжал Барсуков. Замглавы МВД успели заснять на видео, когда у него спросили, почему над задержанными издевались.

"Издевательств никаких не было", — ответил он на вопрос.

Протесты начались в Белоруссии 9 августа после окончания президентских выборов. Политолог Владимир Шаповалов предположил, что протесты в Белоруссии являются ничем иным, как заранее прописанной дискредитацией итогов голосования, призванной сменить в стране режим власти.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #мвд #барсуков

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