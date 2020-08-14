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7:00   14 Августа 2020
Политика

Депутат Госдумы узнал о попытках уничтожения предприятия "Мотор Сич"

Депутат Госдумы узнал о попытках уничтожения предприятия "Мотор Сич"

Украинское предприятие "Мотор Сич" может скоро прекратить свое существование. Его пытается уничтожить бывший президент и генеральный конструктор Вячеслав Богуслаев. Об этом узнал депутат Рады Александр Дубинский.

В настоящее время Богуслаев является почетным президентом предприятия. Уничтожать "Мотор Сич", как отметил парламентарий, он начал после продажи акций инвесторам из Китая. Информация об этом содержится в заявлении депутата, опубликованном на YouTube.

"Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ", - подчеркнул Дубинский.

Депутат уверен, что в деле уничтожения предприятия у Богуслаева есть "помощники". Ему помогает украинская правоохранительная система.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #депутат рады #мотор сич

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