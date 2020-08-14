Трамп отдаст свой голос на праймериз во Флориде с помощью почты

Заявление на получение бюллетеней на праймериз во Флориде президент США Дональд Трамп и его жена Мелания подали 12 августа. Они проголосуют по почте, сообщила газета USA Today.

Бюллетени должны направить в поместье президента, после чего они будут доставлены в Вашингтон. На бланках обозначены кандидаты в законодательное собрание Штата, в окружную комиссию и Конгресс.

Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности процедуры и длительной обработке итогов. По его словам, при таком методе голосования выборы рискуют стать самыми нечестными в истории. Члены Демократической партии США утверждают, что данный вариант голосования — единственно верный в условиях пандемии коронавируса.