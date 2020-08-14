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6:24   14 Августа 2020
Общество

Большинство украинцев осудили меры властей по борьбе с COVID-19

Большинство украинцев осудили меры властей по борьбе с COVID-19

Подавляющее большинство украинских граждан осудили действия властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такого мнения придерживаются более 46% опрошенных.

Социологическое исследование на эту тему провели специалисты Центра Разумкова и центра социально-маркетинговых изучений "Социс". Они выяснили, что почти две трети респондентов считают принимаемые правительством меры недостаточными для противостояния эпидемии, передает "Красная весна".

Еще более 21% опрошенных высказали точку зрения об отсутствии существенных попыток со стороны властей удержать эпидемиологическую ситуацию под контролем. Остальные участники опроса считают, что Киев делает все возможное для стабилизации обстановки в стране.

Согласно официальной статистике, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки увеличилось на 1592 эпизода. Территория государства была поделена на четыре зоны, в каждой из них действуют свои ограничительные меры.

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Автор: Илья Романович
#украина #опрос #борьба с коронавирусом

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