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5:43   14 Августа 2020
Экономика

Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

Сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса на Дальнем Востоке могут быть продлены до 2028 года. Такое предложение сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во время совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО премьер отметил, что неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах и свободном порте Владивосток, пишет ТАСС.

Также, по словам Мишустина, для остальных категорий бизнеса предусмотрят сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию постепенно доведут до экономически обоснованного уровня. При этом он подчеркнул, что никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно.

Глава Кабмина сообщил, что соответствующий законопроект уже готов, поэтому Минэнерго РФ до 1 сентября необходимо внести его на рассмотрение в правительство.

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Автор: Борис Нестеров
#бизнес #тариф #дальний восток #мишустин

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