Мишустин хочет продлить сниженные энерготарифы для дальневосточного бизнеса

Сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса на Дальнем Востоке могут быть продлены до 2028 года. Такое предложение сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во время совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО премьер отметил, что неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах и свободном порте Владивосток, пишет ТАСС.

Также, по словам Мишустина, для остальных категорий бизнеса предусмотрят сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию постепенно доведут до экономически обоснованного уровня. При этом он подчеркнул, что никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно.

Глава Кабмина сообщил, что соответствующий законопроект уже готов, поэтому Минэнерго РФ до 1 сентября необходимо внести его на рассмотрение в правительство.