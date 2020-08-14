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5:20   14 Августа 2020
Армия

Польское СМИ оценило российский истребитель Су-30СМ с новой ракетой

Польское СМИ оценило российский истребитель Су-30СМ с новой ракетой

Российский истребитель Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса "воздух-поверхность" значительно увеличит собственную мощь. Оружие создается на базе жидкостной гиперзвуковой ракеты X-32.

В СМИ появилась информация о разработке принципиально нового оружия для оснащения Су-30СМ. Если истребитель сможет вооружаться этой тяжелой ракетой класса "воздух-поверхность" большой дальности, то наступательный потенциал самолета значительно увеличится, сообщает польское издание Defence24.

Это оружие может использоваться не только на Су-30СМ, но и на Ту-22 и МиГ-31БМ. Название и подробные характеристики ракеты, основанной на жидкостной гиперзвуковой X-32, пока неизвестны.

Су-30СМ – российский многоцелевой истребитель. Он должен использоваться для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в разных метеорологических условиях. Кроме того, его можно применять для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе и уничтожения десантов противника.

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Автор: Борис Нестеров
#польша #су-30см #х-32

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