Сергей Песков рассказал, как решить вопрос с заемным трудом в России

Идея искоренить заемный труд в России заведомо провальная, поэтому данный вопрос необходимо решать на уровне трудового законодательства. Такое мнение высказал журналистам председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков.

Он рассказал, что тренд по использованию заемного труда будет только усиливаться. В связи с этим Песков считает, что нынешнему Трудовому кодексу, написанному по "старым правилам", требуется доработка. В частности, он считает, что изменения требуются в таких понятиях как частные кадровые агентства, аутсорсинг, аутстаффинг, заемный труд, передает газета "Аргументы и факты".

"Необходимо не формально, а реально запрещать все формы скрытого заемного труда, вводить субсидиарную ответственность для компаний — пользователей трудовых услуг", — отметил Песков.

Также он обратил внимание, что еще одним способом регулирования сферы наемного труда может стать введение минимальной почасовой оплаты для таких рабочих. Песков считает, что минимальная плата должна составлять 200-250 рублей в час. Он отметил, что такая зарплата защитит наемных рабочих от демпинга цен.