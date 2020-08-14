Трудовая партия Кореи объявила о назначении нового премьер-министра

Заместитель председателя ЦК Ким Док Хун был назначен новым председателем правительства Северной Кореи на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Данное решение было принято в ходе заседания политбюро ЦК ТПК под председательством главы страны Ким Чен Ына. Ким Чжэ Рен, который ранее занимал эту должность, получил назначение в руководстве ЦК, передает ТАСС.

Власти КНДР приняли решение отменить режим карантина в городе Кэсон. По официальным данным, в Северной Корее нет зарегистрированных случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в Северной Корее приняли срочные меры: были закрыты границы, а в республике введен общенациональный карантин.