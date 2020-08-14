Пентагон формирует группу по расследованию случаев появления НЛО
Расследованием случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), зафиксированных военными американскими летчиками, займется специальная целевая группа, подконтрольная Министерству обороны США. Об этом сообщил анонимный источник в Пентагоне.
Согласно данным телекомпании CNN, которая ссылается на источник, проект будет курировать первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. СМИ также уточнили, что официально о формировании группы наблюдения за НЛО сообщат уже в ближайшие несколько дней, передает ТАСС.
Отмечается, что до этого расследованием случаев появления НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.