Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии

"Российский Профсоюз медработников" предложил расширить список сотрудников больниц, которые могут претендовать на выплаты в условиях пандемии. Об этом они попросили президента РФ Владимира Путина.

По словам медработников, санитары, лаборанты и водители скорых подверглись заражению коронавирусом больше, чем врачи. Они подчеркнули, что не стоит забывать о буфетчицах и санитарках, так как они находятся в тесном контакте с пациентами и "принимают удар" первыми, передает "Пятый канал".

Канадские ученые ранее предложили лечить коронавирус с помощью радиации. По их мнению, маленькие дозы рентгеновских лучей уменьшают риск смертности на 20%. Российские специалисты сообщили, что использовать такой метод можно только после тестирования на животных.