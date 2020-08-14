Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пентагон формирует группу по расследованию случаев появления НЛО

Пентагон формирует группу по расследованию случаев появления НЛО

 Коронавирус предложили лечить при помощи радиации

Коронавирус предложили лечить при помощи радиации
Сергей Песков рассказал, как решить вопрос с заемным трудом в России

Сергей Песков рассказал, как решить вопрос с заемным трудом в России

 Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии

Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии
Трудовая партия Кореи объявила о назначении нового премьер-министра

Трудовая партия Кореи объявила о назначении нового премьер-министра

 Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ

Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ
Пентагон формирует группу по расследованию случаев появления НЛО

Пентагон формирует группу по расследованию случаев появления НЛО

 Коронавирус предложили лечить при помощи радиации

Коронавирус предложили лечить при помощи радиации
Сергей Песков рассказал, как решить вопрос с заемным трудом в России

Сергей Песков рассказал, как решить вопрос с заемным трудом в России

 Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии

Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии
Трудовая партия Кореи объявила о назначении нового премьер-министра

Трудовая партия Кореи объявила о назначении нового премьер-министра

 Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ

Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ
4:13   14 Августа 2020
Экономика

Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии

Медики попросили начислить санитарам и лаборантам выплаты из-за пандемии

"Российский Профсоюз медработников" предложил расширить список сотрудников больниц, которые могут претендовать на выплаты в условиях пандемии. Об этом они попросили президента РФ Владимира Путина.

По словам медработников, санитары, лаборанты и водители скорых подверглись заражению коронавирусом больше, чем врачи. Они подчеркнули, что не стоит забывать о буфетчицах и санитарках, так как они находятся в тесном контакте с пациентами и "принимают удар" первыми, передает "Пятый канал".

Канадские ученые ранее предложили лечить коронавирус с помощью радиации. По их мнению, маленькие дозы рентгеновских лучей уменьшают риск смертности на 20%. Российские специалисты сообщили, что использовать такой метод можно только после тестирования на животных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#выплаты #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...