Коронавирус предложили лечить при помощи радиации

Сразу несколько коллективов ученых из разных стран выступили с предложением использовать лучевую терапию как способ лечения от коронавируса.

Ученые Онкологического центра Джека Ади в Канаде в результате испытаний на животных выяснили, что острая фаза пневмонии сокращается в два раза после облучения. Они также отметили, что смертность после такой терапии в среднем снизилась на 20%, передает газета "Известия".

Американские ученые Института рака Университета Эмори опробовали аналогичную методику на пациентах с COVID-19. В результате радиотерапии облученные пациенты выздоравливали в течение трех дней, в то время как другим пациентам на той же стадии заболевания на это требовалось 12 дней. Однако специалисты отметили, что последствия такой терапии еще нуждаются в изучении.

"Описанное в данном отчете однократное десятиминутное лечение несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями", — сообщили ученые.

В свою очередь российские эксперты считают, что данная методика еще недостаточно изучена и последствия облучения могут быть серьезнее самой болезни.