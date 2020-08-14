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Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ

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2:44   14 Августа 2020
Политика

Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ

Клинцевич призвал к ответу США за обвинение в создании "шпионского" ПО в РФ

Представители спецслужб США должны ответить за бездоказательные обвинения в адрес России. Американцы без предъявления фактов обвиняют РФ в создании шпионского ПО "Дроворуб". Об этом рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности обвинили Россию в том, что она якобы создала шпионское ПО. По мнению американских спецслужб, эта программа атакует компьютерные сети в США. Доказательств предоставлено не было, передает "Федеральное агентство новостей".

"Они не предоставляют никаких доказательств. Вес придается только заявлениям "авторитетных" личностей. При этом все их заявления тиражируются ведущими американскими СМИ. И этот фейк, как рабочая версия, начинает жить в умах и сердцах людей", — сообщил Клинцевич.

Комментируя обвинения США, Клинцевич вспомнил случай, когда американцы размахивали пробиркой в ООН, чтобы развязать войну в Ираке. Их "доказательства" разработки правительством Саддама Хусейна оружия массового поражения оказались ложью.

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Автор: Василий Пименов
#сша #клинцевич #фбр #анб

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