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2:27   14 Августа 2020
Общество

Трампа оповестили о регистрации российской вакцины против COVID-19

Трампа оповестили о регистрации российской вакцины против COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в курсе создания первой российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом на брифинге для прессы заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Журналисты поинтересовались у представителя американского лидера, знает ли Трамп о достижении России. Макинани отметила, что президента США "проинформировали об этом", передает РИА Новости. Пресс-секретарь отметила, что американская вакцина проходит испытания.

"Наши вакцины в данный момент проходят тщательно проверяемую третью фазу клинических испытаний, в рамках которой тестируются 30 тыс. человек с тем, чтобы убедиться в ее абсолютной безопасности для здоровья", — заявила Макинани.

Российская вакцина "Спутник V" успешно прошла все клинические испытания и была зарегистрирована. У добровольцев развился устойчивый иммунитет к препарату.

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Автор: Илья Романович
#россия #трамп #вакцина #коронавирус

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