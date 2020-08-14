Европа выразила протест против санкций США по "Северному потоку — 2"

Представители 24 стран Европы устроили демарш по поводу американской санкционной политики. Информацию об этом предоставило одно из немецких СМИ.

Согласно данным издания Welt 13 августа, представители 24 стран Европы провели видеоконференцию с американским внешнеполитическим ведомством, в ходе которой они выразили свою "ноту протеста" относительно планов Вашингтона на введение санкций по проекту "Северный поток — 2", передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством", — уточнили ситуацию источники в европейских дипломатических кругах.

В издании отметили, что позиция 24 европейских стран совпадает с заявлением верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором он выразил свою обеспокоенность участившимися случаями применения санкций или их угрозами со стороны США в отношении европейских компаний.