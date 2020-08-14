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 СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу в связи с протестами в Белоруссии

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу в связи с протестами в Белоруссии
0:19   14 Августа 2020
Политика

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу в связи с протестами в Белоруссии

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу в связи с протестами в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ближайшее время выступит со срочным обращением к жителям республики. Об этом на своей странице в Twitter пишет радиостанция "Коммерсант FM".

Изначально СМИ ссылалось на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт. Позднее выяснилось, что источником информации стал анонимный Telegram-канал. В связи с этим официального подтверждения этим данным нет, передает РИА Новости.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента в республике 9 августа. Участники беспорядков требуют пересмотреть результаты голосования, по итогам которого победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #протесты

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