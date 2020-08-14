Захарова объявила место проведения российско-турецких переговоров по Ливии

Межведомственные консультации России и Турции по Ливии пройдут в Москве. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что на данный момент точной даты следующего раунда консультации нет, однако отметила, что он должен состояться в августе – сентябре 2020 года, учитывая при этом потребности сторон, передает Федеральное агентство новостей.

"Что касается следующего раунда российско-турецких межведомственных консультаций по Ливии, то он должен состояться в Москве в подходящие для сторон сроки — в августе-сентябре текущего года", — заявила Захарова.

Последние аналогичные переговоры относительно стабилизации кризисной ситуации в Ливии состоялись 21-22 июля в Анкаре.