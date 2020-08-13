Лукашенко дал указание разобраться с задержаниями на протестных акциях

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на акциях протеста. Такое заявление сделала спикер белорусского сената Наталья Кочанова.

На данный момент в Белоруссии отпущены несколько сотен ранее задержанных граждан под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях. Об этом рассказала спикер Кочанова, передает "Федеральное агентство новостей".

Кроме того, по ее словам, лидер Белоруссии услышал требования трудовых коллективов и по всем фактам задержаний будут проведены проверки. Сейчас в этом направлении ведется интенсивная работа.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них действующий глава одержал победу. Протесты начались сразу же после объявления предварительных результатов. Политолог Владимир Шаповалов предполагает, что в организации митингов могли приять участие западные спецслужбы.