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 Лукашенко дал указание разобраться с задержаниями на протестных акциях

Лукашенко дал указание разобраться с задержаниями на протестных акциях
23:58   13 Августа 2020
Политика

Лукашенко дал указание разобраться с задержаниями на протестных акциях

Лукашенко дал указание разобраться с задержаниями на протестных акциях

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на акциях протеста. Такое заявление сделала спикер белорусского сената Наталья Кочанова.

На данный момент в Белоруссии отпущены несколько сотен ранее задержанных граждан под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях. Об этом рассказала спикер Кочанова, передает "Федеральное агентство новостей".

Кроме того, по ее словам, лидер Белоруссии услышал требования трудовых коллективов и по всем фактам задержаний будут проведены проверки. Сейчас в этом направлении ведется интенсивная работа.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них действующий глава одержал победу. Протесты начались сразу же после объявления предварительных результатов. Политолог Владимир Шаповалов предполагает, что в организации митингов могли приять участие западные спецслужбы.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #кочанова

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