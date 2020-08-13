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23:54   13 Августа 2020
Политика

О'Брайен: Трамп войдет в историю как великий миротворец

О'Брайен: Трамп войдет в историю как великий миротворец

Американский лидер Дональд Трамп в будущем станет претендентом на Нобелевскую премию мира за миротворческую политику. Такое заявление сделал помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили соглашение о полной нормализации двусторонних отношений. Именно Трамп "принес мир Израилю и ОАЭ", уверен О'Брайен, передает ТАСС.

"Сегодняшняя работа — это пример того, почему он мог бы заслуженно рассматриваться в качестве главного претендента на Нобелевскую премию мира, и он должен им быть", — заявил помощник Трампа по нацбезопасности.

О'Брайен вписал в список миротворческих достижений главы США "историческое соглашение по Афганистану", перемирие в Сирии и предотвращение войны с КНДР. По словам помощника Трампа, он ничуть не удивится, если через некоторое время американского президента номинируют на Нобелевскую премию.

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #нобелевская премия #О'Брайен

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