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23:15   13 Августа 2020
Политика

Кариньш: Латвия не готова провести ЧМ по хоккею в 2021 году с Белоруссией

Кариньш: Латвия не готова провести ЧМ по хоккею в 2021 году с Белоруссией

Власти Латвии могут отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году вместе с Белоруссией. Об этом заявил премьер министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш.

Премьер отметил, что уже попросил министерство образования и науки, отвечающее за спорт в стране, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF) и попытаться найти "правильное решение". Информацией об этом он поделился с телеканалом LTV7.

"Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией", — подчеркнул Кариньш.

Политолог Владимир Шаповалов ранее прокомментировал незаконные митинги, которые проходят в Белоруссии после президентских выборов. Он считает, что к организации этих акций могут быть причастны страны Запада.

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Автор: Ирина Большунова
#латвия #белоруссия #чм по хоккею

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