Кариньш: Латвия не готова провести ЧМ по хоккею в 2021 году с Белоруссией

Власти Латвии могут отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году вместе с Белоруссией. Об этом заявил премьер министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш.

Премьер отметил, что уже попросил министерство образования и науки, отвечающее за спорт в стране, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF) и попытаться найти "правильное решение". Информацией об этом он поделился с телеканалом LTV7.

"Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией", — подчеркнул Кариньш.

Политолог Владимир Шаповалов ранее прокомментировал незаконные митинги, которые проходят в Белоруссии после президентских выборов. Он считает, что к организации этих акций могут быть причастны страны Запада.