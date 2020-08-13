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23:07   13 Августа 2020
Политика

Глава МВД Белоруссии Караваев объяснил действия правоохранителей

Глава МВД Белоруссии Караваев объяснил действия правоохранителей

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился перед случайными пострадавшими, которые оказались рядом с демонстрациями в республики во время "воздействия" на нарушителей общественного порядка со стороны правоохранительных органов.

Он при этом отметил, что речь идет именно о тех, кто попал на незаконную акцию протестов неумышленно и просто " не сумел, как говорится, вовремя отскочить", а не про тех, кто осознанно принимал участие в демонстрации.

"Вот за этих людей — тех, кому досталось, за вот это вот, как сейчас говорят, насилие, я, как командир, как единоначальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми"

Также недавно председатель Совета Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова передала обращение белорусского президента Александра Лукашенко, в котором он заявил, что по факту каждого задержания в республике, связанному с демонстрациями, будет проведено разбирательство.

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Автор: Илья Романович
#извинения #белоруссия #караев

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