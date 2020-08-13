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22:42   13 Августа 2020
Общество

Гинцбург рассказал про сроки действия российской вакцины от коронавируса

Гинцбург рассказал про сроки действия российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 будет сохранять свои свойства в течение двух лет. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где разрабатывается препарат, Александр Гинцбург.

Свое заявление Гинцбург сделал во время эфира телеканала "Россия-1". Он подчеркнул, что защитные свойства разрабатываемой вакцины не будут краткосрочными, передает РИА Новости.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", — отметил директор научного центра.

Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия стала первой страной во всем мире, которая зарегистрировала препарат для профилактики коронавирусной инфекции.

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Автор: Юлия Яковлева
#вакцина #коронавирус #гинцбург

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