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22:25   13 Августа 2020
Общество

Добронравов признался, что разочарован задержкой выхода новых "Сватов"

Добронравов признался, что разочарован задержкой выхода новых "Сватов"

Работа над сериалом приостановлена по причине пандемии коронавируса. Артист переживает, что из-за этого в 2020 году новый сезон сериала может не выйти на телеэкраны.

Добронравов отметил, что роль Ивана Будько стала дорога ему, и он, как и все актеры, задействованные в "Сватах", хотел бы вновь вернуться к рабочему процессу. Артист добавил, что дата возобновления съемок на данный момент неизвестна.

"Грустно, что съемки и выход следующего сезона "Сватов" задерживаются, но мы живем в неспокойном мире, сейчас такая ситуация везде, ничего не поделаешь. Будем ждать и надеяться", — сообщил Добронравов в интервью журналистам "НьюИнформ".

Летом этого года появилось сообщение, что Федор Добронравов покинул труппу московского Театра сатиры. Согласно неофициальным данным, актера не устроили условия заработной платы. Художественный руководитель театра Александр Ширвиндт не подтвердил эту информацию.

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Автор: Ирина Большунова
#сериал #добронравов #сваты

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