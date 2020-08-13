Палестина обратилась с призывом к арабским странам не следовать примеру ОАЭ
Власти палестины обратились к арабским странам с призывом не поддаваться давлению США, как это сделали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Соответствующее обращение сделал официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.
ОАЭ в четверг, 13 августа объявили о том, что пришли к договоренности с Соединенными Штатами о нормализации отношений с Израилем. На фоне этого Абу Рудейна обратился к "арабским братьям" Палестины, передает ТАСС,
"Руководство Палестины предупреждает (арабских) братьев не подчиняться американскому давлению и идти по стопам Эмиратов", — говорится в сообщении официального представителя президента.