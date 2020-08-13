Зеленский рассказал о влиянии протестов в Белоруссии на контактную группу

Протесты в Белоруссии не должны повлиять на работу контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятия должны пройти по запланированному ранее расписанию. Смещения из-за протестов в Белоруссии не ожидается. Об этом заявил лидер Незалежной, передает канал "Украина24".

"Встреча планируется самая ближайшая на 18 августа", — заявил президент на встрече в Борисполе.

Последние встречи проходили в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии. На предстоящем совещании представлять Украину будет бывший глава страны Леонид Кравчук.