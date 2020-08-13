Большинство жителей Украины хотят использовать русский язык без ограничений

Украинцы должны обладать правом использовать русский язык без ограничений. Такое желание во время опроса, проведенного совместно центрами "Социс" и Разумкова, высказало большинство жителей Украины.

Результаты опроса показали, что более 64% украинцев хотят сделать украинский язык единственным государственным и официальным. Они же выступают за свободное использование русского языка.

В исследовании также сказано, что 17,7% респондентов не против признания русского языка официальным в некоторых регионах при сохранении государственного статуса украинского языка. Информацией об этом поделился ТАСС.

Опрос был проведен с 21 по 28 июля 2020 года на территории Украины. В исследовании приняли участие 4 тысячи человек старше 18 лет.