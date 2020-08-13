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21:46   13 Августа 2020
Политика

Большинство жителей Украины хотят использовать русский язык без ограничений

Большинство жителей Украины хотят использовать русский язык без ограничений

Украинцы должны обладать правом использовать русский язык без ограничений. Такое желание во время опроса, проведенного совместно центрами "Социс" и Разумкова, высказало большинство жителей Украины.

Результаты опроса показали, что более 64% украинцев хотят сделать украинский язык единственным государственным и официальным. Они же выступают за свободное использование русского языка.

В исследовании также сказано, что 17,7% респондентов не против признания русского языка официальным в некоторых регионах при сохранении государственного статуса украинского языка. Информацией об этом поделился ТАСС.

Опрос был проведен с 21 по 28 июля 2020 года на территории Украины. В исследовании приняли участие 4 тысячи человек старше 18 лет.

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Автор: Василий Пименов
#украина #русский язык #украинский язык

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