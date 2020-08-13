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21:18   13 Августа 2020
Политика

Минтруд РФ разработал новый проект по увеличению прожиточного минимума

Минтруд РФ разработал новый проект по увеличению прожиточного минимума

Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года хотят установить в размере 11 468 рублей. Соответствующий проект разработали в Министерстве труда Российской Федерации.

Для трудоспособного населения РФ среднедушевой прожиточный минимум может быть установлен на планке в 12 392 рублей, а для граждан пенсионного возраста — 9 422 рублей, передает ТАСС.

Текст документа размещен на официальном федеральном сайте нормативных правовых актов в четверг, 13 августа 2020 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#проект #прожиточный минимум #минтруд

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