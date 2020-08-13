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21:01   13 Августа 2020
Общество

Европейские туристы стали жертвами мошенников из Турции

Европейские туристы стали жертвами мошенников из Турции

Мошенники в интернете обманули европейских туристов, купивших путевки на турецкие курорты. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает издание Hürriyet.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), на мошенников пожаловались шестеро граждан ФРГ, которые заказали номера в гостинице и трансфер до нее через интернет. Путешественники, запланировавшие отпуск в Турцию, потратили около трех тысяч евро.

Сразу по прибытии в страну начались у приезжих начались проблемы. Оказалось, что из аэропорта европейцев никто не заберет — мошенники им наврали, что водитель машины, который должен был отвезти их в гостиницу, якобы попал в аварию.

Туристам пришлось своими силами добираться до отеля. Когда они приехали туда, администрация сообщила, что бронирование номеров отсутствует. Европейцы обратились в полицию. Правоохранители заявили, что подобные случаи мошенничества происходят очень часто.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #туристы #мошенники

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