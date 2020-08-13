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21:24   13 Августа 2020
Весь мир

Запад хочет влиять на транзит нефти РФ через «Клуб друзей Белоруссии»

Запад хочет влиять на транзит нефти РФ через «Клуб друзей Белоруссии»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление польского депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, предложившего ввести санкции против РФ из-за антиправительственных протестов в Белоруссии.

Польский парламентарий опасается «российского вмешательства» в ситуацию в Белоруссии и рассчитывает, что население страны сможет самостоятельно «построить демократию». Министр обороны Польши Мариуш Блащак с депутатом солидарен.

Джабаров констатирует, что заявление польских политиков напоминает антироссийскую повестку украинских политических элит. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Экономика Сегодня».

«Я думаю, данное заявление ничем не отличается от тех глупых заявлений, которые допускают политики на Украине и за океаном. Они во всех проблемах собственных стран видят «руку Москвы». Если бы какой-то российский депутат или сенатор допустил такое заявление в отношении Польши, нам бы сразу сказали, что мы нарушаем все международные нормы и вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии и Польши, а им это сходит с рук», — сообщил сенатор.

Запад хочет влиять на транзит нефти РФ через «Клуб друзей Белоруссии»

Заместитель завкафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов обратил внимание на закономерность подобных заявлений, звучащих из Варшавы. К тому же, нельзя забывать и про нефтяной фактор в развитии «белорусского конфликта».

«Клуб друзей Белоруссии, составленный из Латвии, Литвы и Польши, – это те страны, куда идут нефтепроводы и куда транзитом через белорусскую территорию поступает российская нефть. Белоруссия до этих событий сама обвиняла Россию во вмешательстве в связи с задержанными россиянами, поэтому, если возникнет новый скандал с «поддержкой РФ», Москва может легко оказаться под санкциями ЕС», — отмечает Вилисов.

Запад хочет влиять на транзит нефти РФ через «Клуб друзей Белоруссии»

Именно из-за энергетической подоплеки Россия стала главной целью критики этих стран. Вилисов считает, что РФ должна занимать более активную позицию по ситуации в Белоруссии, поскольку обвинения Запада неизбежны даже в том случае, если Россия не будет предпринимать вообще никаких действий.

«На сегодня Россия не реализует какой-либо линии по белорусским событиям», — заключил эксперт.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по результатам ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиционно настроенные граждане вышли протестовать на улицы: силовые структуры оказывают им сопротивление — задержанных помещают в следственные изоляторы, а позже выпускают на свободу.

13 августа сообщалось, что акции солидарности с задержанными вновь проходят в Минске.

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Автор: Тимофей Булочкин
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