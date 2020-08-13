Запад хочет влиять на транзит нефти РФ через «Клуб друзей Белоруссии»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление польского депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, предложившего ввести санкции против РФ из-за антиправительственных протестов в Белоруссии.

Польский парламентарий опасается «российского вмешательства» в ситуацию в Белоруссии и рассчитывает, что население страны сможет самостоятельно «построить демократию». Министр обороны Польши Мариуш Блащак с депутатом солидарен.

Джабаров констатирует, что заявление польских политиков напоминает антироссийскую повестку украинских политических элит. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Экономика Сегодня».

«Я думаю, данное заявление ничем не отличается от тех глупых заявлений, которые допускают политики на Украине и за океаном. Они во всех проблемах собственных стран видят «руку Москвы». Если бы какой-то российский депутат или сенатор допустил такое заявление в отношении Польши, нам бы сразу сказали, что мы нарушаем все международные нормы и вмешиваемся во внутренние дела Белоруссии и Польши, а им это сходит с рук», — сообщил сенатор.

Заместитель завкафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов обратил внимание на закономерность подобных заявлений, звучащих из Варшавы. К тому же, нельзя забывать и про нефтяной фактор в развитии «белорусского конфликта».

«Клуб друзей Белоруссии, составленный из Латвии, Литвы и Польши, – это те страны, куда идут нефтепроводы и куда транзитом через белорусскую территорию поступает российская нефть. Белоруссия до этих событий сама обвиняла Россию во вмешательстве в связи с задержанными россиянами, поэтому, если возникнет новый скандал с «поддержкой РФ», Москва может легко оказаться под санкциями ЕС», — отмечает Вилисов.

Именно из-за энергетической подоплеки Россия стала главной целью критики этих стран. Вилисов считает, что РФ должна занимать более активную позицию по ситуации в Белоруссии, поскольку обвинения Запада неизбежны даже в том случае, если Россия не будет предпринимать вообще никаких действий.

«На сегодня Россия не реализует какой-либо линии по белорусским событиям», — заключил эксперт.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по результатам ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиционно настроенные граждане вышли протестовать на улицы: силовые структуры оказывают им сопротивление — задержанных помещают в следственные изоляторы, а позже выпускают на свободу.

13 августа сообщалось, что акции солидарности с задержанными вновь проходят в Минске.