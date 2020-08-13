ВОЗ подсчитала затраты всего мира на борьбу с коронавирусом

Стоимость международной борьбы с COVID-19 составит как минимум 100 млрд долларов в год. Такого мнения придерживается генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

Сейчас необходимо 31,3 миллиарда долларов на международную программу ВОЗ по ускорению разработок и производства средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. О пандемии COVID-19 организация объявила в начале марта. По данным на 13 августа, в мире зафиксировано 20,6 млн случаев коронавируса.

"Прежде чем тратить еще 10 триллионов на последствия следующей волны COVID-19, по нашим оценкам миру необходимо будет потратить 100 миллиардов на новые средства", – отметил Гебреисус.

До этого в ВОЗ прокомментировали возможность передачи коронавируса через еду. Эксперты считают, что это невозможно. COVID-19 передается через выдох, кашель и чихание, сообщили специалисты международной организации. Некоторые эксперты предполагают, что коронавирус передается и через воздух.