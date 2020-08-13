Россиян проинформировали о статистике заболеваний щитовидной железы

Министерство здравоохранения России проинформировало граждан о статистике заболеваний щитовидной железы. Этот диагноз стал чаще встречаться у россиян.

В прошлом году медики зарегистрировали 3,62 млн заболеваний, в позапрошлом — 3,40 млн. А в 2014 году их было 2,84 млн, сообщает издание NEWS.ru. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве, там выявлено 290,7 тыс. пациентов. В Санкт-Петербурге заболевания щитовидной железы диагностировали у 232,7 тыс. горожан, 143 тыс. — в Краснодарском крае.

Меньше всего заболевших насчитывается на Чукотке — 860 человек, и в Еврейской автономной области, где врачи выявили 977 пациентов. Медики отмечают, что россияне должны внимательно относиться к этому важному органу тела.