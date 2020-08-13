Турецкий депутат: Анкара скрывает реальные данные о коронавирусе

Турецкое руководство утаивает реальные данные о масштабе распространения эпидемии коронавируса в стране. Об этом заявила депутат от Народно-демократической партии (НДП) Адана Тюлай Хатимогуллары.

Как передает ФАН со ссылкой на заявление парламентария, Анкара действует в экономических и политических интересах, игнорируя вопрос безопасности местных жителей и гостей страны.

В частности, Хатимогуллары уверена, что Минздрав Турции лишь частично публикует подлинные данные о пандемии в стране, а население не получает достоверной информации о вирусе с марта 2020 года. Кроме того, власти перестали рассказывать гражданам о количестве интубированных пациентов и о том, как много людей прибывает на лечении в палатах интенсивной терапии, добавила депутат.