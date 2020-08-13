В Госдуме высказались о проблемах ЖКХ и завышенных платах за капремонт

Жильцы старого жилого фонда, признанного культурным наследием, не должны переплачивать за капитальный ремонт исторических зданий, заявил депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Строка «капитальный ремонт» появилась в квитанциях еще в 2014 году. По словам Качкаева, уже три года ремонтируется по 170 миллионов квадратных метров жилья в России. Стоимость капитального ремонта в домах культурного наследия и обычных домах отличается примерно в два раза.

«В комитете убеждены, что люди не виноваты в том, что они живут в домах культурного наследия, где капремонт обходится дороже, к которым подход абсолютно другой. Там обязательно нужно делать изыскания культурные, сохранять те элементы декора и элементы исторического наследия, делать специальные проекты с участием реставраторов», — подчеркнул на Качкаев в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

В ответ на вопрос о том, как экономить средства на коммунальных платежах — например, на крайнем Севере, где отопление стоит гораздо дороже, чем в центральных и южных регионах РФ, Качкаев предложил два варианта.

«Тут две составляющих, на мой взгляд: первая — наша с вами, как собственников. Мы должны научиться экономить тепло, свет, газ: это можно делать посредством энергосервисного договора. То есть внедрять «умные технологии». Вторая составляющая — ресурсы снабжающих организаций. Естественно, если мы вырабатываем тепло или электричество посредством сжигания мазута (как в некоторых северных регионах, — прим.ред.), а не газа, то это, естественно, дороже. Если мы вырабатываем только тепло, а не вместе с теплом электроэнергию, то тепло будет дороже электроэнергии», — рассказал парламентарий.

По словам депутата, работающие в стране программы — энергосбережение, снижение затрат на выработку единицы ресурса, — пока недостаточно массовые. Он отметил, что энергосервисный договор помогает экономить тепло в подъездах и электричество в квартирах, но на сегодняшний день эта система недостаточно эффективна — зачастую люди отказываются от такого документа, чтобы не терять субсидии.

«Сегодня мы работаем в комитете над этим. Надеюсь, что не в этом году, так в следующем, этот договор будет доработан. И мы будем экономить ресурсы. По прикидкам экспертов, порядка 25% ресурсов можно сэкономить», — говорит Качкаев.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс и санкционирующий проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах в онлайн-форме. Поправка предусматривает возможность проводить собрания в интернете, заочно голосовать в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональной информационной системе.

Также закон регулирует порядок и сроки проведения ежегодного собрания собственников ТСЖ и ЖКХ и вносит поправку о порядке управления домами, построенными по программе реновации в Москве. Теперь этими домами управляет организация, назначаемая правительством столицы без проведения открытого конкурса, но собственники смогут поменять управляющую компанию.

Качкаев считает, что весенний закон сможет существенно упросить проведения собраний жильцов.

«Даже в стандартной пятиэтажке, где 80 квартир, собрать одновременно 40 собственников очень сложно. Здесь мы осознанно шли на голосование в электронной форме. Но сегодня мы столкнулись с проблемой, что региональные системы, в которых могут голосовать жильцы в электронной форме, имеют разные требования к организатору собрания, к участникам…», — отметил Качкаев.

По словам депутата, система ГИС ЖКХ также требует ряда доработок.